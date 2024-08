Als Chefermittler der KKH deckt er Betrugsfälle im Pflege- und Gesundheitswesen auf: Emil Penkov berichtet von seiner Arbeit gegen kriminelle Machenschaften in der Branche. Warum er spezialisierte Staatsanwaltschaften fordert.

Chefermittler berichtet: So decken Krankenkassen Betrugsfälle im Gesundheitswesen auf

Hohe Schäden in der Pflege

Magdeburg/MZ - Aufgrund millionenschwerer Betrugsfälle im Pflege- und Gesundheitswesen fordern Krankenkassen die Schaffung spezialisierter Staatsanwaltschaften in den Bundesländern. „Diese Stellen machen absolut Sinn“, sagte KKH-Betrugsermittler Emil Penkov der MZ am Mittwoch. „Länder, die solche spezialisierten Ermittlungseinheiten haben, können Betrugsfälle effektiver, schneller und in größerer Menge bearbeiten.“