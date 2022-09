CDU stellt kleine ARD-Sender infrage und forderte schärfere Finanzkontrolle

Sachsen-Anhalts CDU will Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verändern: Die Landtagsfraktion fordert strengere Finanzüberwachung und stellt kleine Anstalten gänzlich infrage.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Reformen“: CDU-Fraktionschef Guido Heuer will das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem verändern.

Magdeburg - Strengere Finanzkontrolle, schlankere Senderstruktur: Sachsen-Anhalts CDU fordert umfassende Reformen für die krisengeschüttelte ARD. „Wir werden über Strukturreformen reden müssen“, kündigte CDU-Landtagsfraktionschef Guido Heuer am Montag in Magdeburg an.