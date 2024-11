Koalition in Thüringen steht CDU-Lokalpolitiker aus Sachsen-Anhalt fordern Kooperationsverbot mit Wagenknechts BSW

Sie wollen nichts mit Sahra Wagenknecht zu tun haben: CDU-Lokalpolitiker aus Sachsen-Anhalt fordern ein umfassendes Kooperationsverbot zwischen Christdemokraten und dem BSW. Der Ruf kommt an dem Tag, an dem in Thüringen der Koalitionsvertrag vorgestellt wird.