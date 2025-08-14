Die Kritik aus der Union an der überraschenden Neuausrichtung der deutschen Israel-Politik reißt nicht ab. Jetzt kommen deutliche Worte aus Sachsen-Anhalt.

Er beruft sich auf die deutsche Geschichte: der Magdeburger Landtagsfraktionschef Guido Heuer.

Magdeburg/MZ - Der sachsen-anhaltische CDU-Landtagsfraktionschef Guido Heuer stellt sich gegen die Entscheidung zum Teil-Stopp von Rüstungsexporten nach Israel durch Kanzler Friedrich Merz (CDU). „Ich halte die Entscheidung, Israel keine Waffen mehr zu liefern, für falsch“, sagte Heuer am Donnerstag.