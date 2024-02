Am Freitag wird der Bundestag die Droge für Erwachsene legalisieren. Die Volksvertreter aus Sachsen-Anhalt sind gespalten - auch zwei Ampel-Politiker können sich zum Ja nicht durchringen.

Bis zu 25 Gramm zum Eigengebrauch will die Ampel legalisieren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Der Eigenanbau, Besitz und Konsum von Cannabis soll vom 1. April an für Erwachsene erlaubt sein – mit dieser für Freitag erwarteten Entscheidung des Bundestags will die Ampel-Koalition einen neuen Weg in der Drogenpolitik gehen. Unter den Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt hat das Vorhaben allerdings keine Mehrheit: Von den 18 Volksvertretern werden voraussichtlich nur acht mit Ja stimmen.