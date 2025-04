Das aktuell von Frank-Walter Steinmeier besetzte Amt soll abgeschafft werden - das fordern die Jungen Liberalen in Sachsen-Anhalt. Wie sie den Bundespräsidenten ersetzen wollen.

Die Standarte am Dienstwagen des Bundespräsidenten.

Magdeburg/MZ - Der FDP-Nachwuchs in Sachsen-Anhalt will, dass Deutschland künftig ohne Bundespräsident auskommt. Bei dem Amt handle es sich um einen „monarchistischen Blinddarm“, heißt es in einem Antrag, von dem die Jungen Liberalen Ende April einen FDP-Landesparteitag überzeugen wollen. Die Funktionen des Bundespräsidenten sollen dem Vorschlag zufolge auf verschiedene andere Staatsämter verteilt werden.