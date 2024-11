Für 100 Millionen Euro will der Bund den Stützpunkt ausbauen. Es geht um Infrastruktur für eine Raketenabwehr – zusätzliches Geld fließt in Straßen und Bahnverkehr.

Dieser Standort wird immer wichtiger: Ein US-Kampfflugzeug F 35 in Holzdorf, ausgestellt im Juni am Tag der Bundeswehr.

Magdeburg/MZ - Die Bundesregierung will bis 2027 fast 100 Millionen Euro in den Luftwaffenstützpunkt Holzdorf/Schönewalde an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg investieren. Das zeigt eine der MZ vorliegende Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Gruppe im Bundestag. Bei den Investitionen geht es unter anderem um größere Hallen, Landebahnen, Abstellflächen und Arbeitsplätze.