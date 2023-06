Halle (Saale)/MZ - Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Spieleentwicklung sei es, sagt Hagen Behr, genug Menschen zu finden, die wieder und wieder das gleiche, noch unfertige Spiel spielen. „Während der Entstehungsphase gibt es neue Ideen und Anpassungen, die man dann mit echten Menschen testen muss“, erklärt der 40-Jährige aus Halle. Zum Glück habe er genug Freunde, die diesen Weg mit ihm gegangen sind. „Und je weiter die Entwicklung fortgeschritten war, desto mehr Spielspaß gab es ja auch.“

Tectonia: Was ihn an seinem Lieblingsspiel stört

Nun ist Tectonia, so heißt Hagen Behrs Spiel, fertig und steht gleich vor der nächsten, wahrscheinlich höchsten Hürde: „Ich will es jetzt auf den Markt bringen“, sagt der promovierte Allgemeinmediziner, der in Halle eine Hausarztpraxis hat. „Dazu habe ich eine Kampagne im Internet gestartet, bei der jeder, der das Projekt gut findet, es unterstützen kann.“ Als Belohnung bekomme jeder Geldgeber eines der ersten Exemplare. Noch bis 20. Juni können Spielefans sich beteiligen.

Die Figuren seines neuen Spiels hat der Hallenser von einem US-amerikanischen Künstler gestalten lassen. (Foto: Hagen Behr)

Die Begeisterung für die analoge Spielewelt hat Behr schon seit Kindestagen. Eines seiner Lieblingsspiele sei die bekannte Simulation Risiko, bei der jeder Teilnehmer versuchen muss, die Welt zu erobern. „Ich spiele hauptsächlich Konfliktspiele, bei denen man sich gegenseitig so ein bisschen ärgern kann.“ Eine Sache allerdings habe ihn bei Spielen immer gestört. „Das Spielfeld war statisch, da gab es keine Veränderung, es war immer die gleiche Oberfläche.“ An dieser Stelle wollte er ansetzen.

Lesen Sie auch: „Siedler von Catan“Spiele-Erfinder Klaus Teuber gestorben

So enstand die Idee zu Tectonia. Dessen Spielfeld verändert sich während des Spiels, so das weit über 100 verschiedene Welten möglich sind. „Das funktioniert über Platten, die man auf das Spielfeld legen kann“, erklärt Behr. Es gibt Wasser, Grasland und Berge. „Jeder Spieler probiert, die Umgebung so zu formen, dass er seine Ziele erreicht.“

Bei "Tectonia" ist das Spielfeld veränderbar. (Foto: Hagen Behr)

Bei diesen Zielen handelt es sich meistens um Eroberungen bestimmter Gebiete. Diese muss man mit seinen Figuren besetzen. Dabei spielt jeder Spieler einen von vier Stämmen, die auch gegeneinander kämpfen – mit Würfeln, versteht sich. Es gibt Wald- und Steppenkrieger, Schildmaiden und Nordmänner. Diese Völker hat sich Hagen Behr ausgedacht. „Meine Inspiration war die Römerzeit, wobei die Gestaltung der Charaktere ein Künstler aus Amerika übernommen hat.“

Der Entwurf einer Figur kostet etwa 300 US-Dollar. Das Cover des Spiels hat 500 US-Dollar gekostet. „Wenn man die Ausgaben für Material und Messebesuche noch dazurechnet, ist das schon ein recht kostspieliges Liebhaberprojekt“, sagt der Doktor mit Brettspielleidenschaft. Bisher habe er alles selbst bezahlt und in Eigenregie einen Prototypen hergestellt. „Um das Spiel in größerer Stückzahl und professionell produzieren zu können, brauche ich jetzt aber finanzielle Unterstützung.“

Auch interessant: Geld aus der Masse: So funktioniert Crowdfunding

7.000 Euro will er durch die Crowdfunding-Kampagne im Internet einnehmen. „Spiele kann man eigentlich nur in China produzieren lassen, weil es in Europa einfach viel teurer wäre.“ Die Mindestzahl, die der Mediziner bestellen muss, sind 500 Stück. „Und jedes kostet 30 Euro, womit ich für die komplette Bestellung 15.000 Euro zahlen muss“, rechnet Behr vor. Die 7.000 Euro sollen ein Teil davon decken, den anderen will er durch Verkäufe reinbekommen.

Unterstützung für die Brettspiel-Kampagne Tectonia ist online möglich: https://tinyurl.com/tectonia

Leidenschaft für Brettspiele: Was der Haken an „Konfliktspielen“ ist

Es gäbe natürlich auch andere Möglichkeiten, Tectonia auf den Markt zu bringen – etwa mithilfe eines Spieleverlags. „In Deutschland ist es aber so, dass Verlage Konfliktspiele, bei den auch Kämpfe Teil des Spiels sind, ungern in ihr Programm nehmen.“ Bei ausländischen Verlagen wäre das zwar möglich, an die habe er sich aber noch nicht herangewagt. „Ich will erst einmal sehen, ob es über die Online-Kampagne funktioniert“, sagt Behr. „Es wäre schon ein Traum, wenn das klappt.“