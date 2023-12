Spielzeug wird zu Weihnachten wieder massenhaft verschenkt. Alles andere als Massenware sind hingegen sogenannte Smart Toys, die an der Hochschule Anhalt entwickelt werden. Wie sie Enkeln und Großeltern künftig Freude bringen sollen.

Zu Weihnachten wird viel Spielzeug verschenkt, Forscher aus Sachsen-Anhalt arbeiten dabei an Innovationen.

Köthen/Bad Kösen/MZ. - Oma Hildegard aus Halle hat eine prima Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Ihre fünfjährige Enkelin Anna lebt in Magdeburg, sie sehen sich selten – doch mit einem ganz besonderen Kuscheltierpärchen könnten sich beide immer ganz nah sein. Wenn die Oma in ihrer Wohnstube den kleinen Plüschhasen streichelt, stellt sein Zwilling bei Anna im Kinderzimmer das Fell auf – und wenn das Mädchen dann ihren Hasen umarmt, kommt auch diese liebevolle Geste bei der Großmutter an, denn deren Kuscheltier wird wohlig warm.