In einigen Kommunen Sachsen-Anhalts dauern Einbürgerungsverfahren gut zwei Jahre – oder sogar noch länger. Tausende Fälle sind noch nicht entschieden. Wie die Landesregierung Abhilfe schaffen will.

Bis zu 30 Monate: Warum Einbürgerungsverfahren in Teilen Sachsen-Anhalts so lange dauern

Magdeburg/MZ - Einbürgerungsverfahren für Ausländer dauern in Sachsen-Anhalt teilweise zweieinhalb Jahre und länger – vom Antrag bis zur Entscheidung über die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie lange Migranten warten, hängt wesentlich davon ab, in welcher Region sie ihren Antrag stellen. Während der Saalekreis im Schnitt in sechs bis neun Monaten über Einbürgerungen entscheidet, kann es in der Landeshauptstadt Magdeburg sechs bis 30 Monate dauern. Das zeigen Zahlen, die das Landesinnenministerium auf eine kleine Anfrage der Linken im Landtag offenlegt. Die Daten offenbaren erhebliche lokale Unterschiede.