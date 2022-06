Bewegende Nachrichten: So erlebt ein Theatermacher aus der Ukraine den Krieg in seinem Land

Bitterfeld/Wolfen - Irgendwann an Tag acht oder neun des Krieges, genau lässt sich das nicht nachvollziehen, hat Dima Lewitzkij sich hingesetzt und sein Entsetzen, seine Wut, seine Trauer rausgeschrieben. Über die russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte. Über die vielen toten Zivilisten, darunter 47 Menschen, die in ihren Häusern in der Stadt Tschernihiw getötet wurden: „Sie wurden ermordet“. Lewitzkij schreibt weiter: „Aber was wir hier sehen - in Kiew, in Charkiw, in Mariupol - ist ein echter Weltkrieg. Er findet statt, er breitet sich aus wie Feuer, er gewinnt an Boden.“ Es ist eine Nachricht an Freunde und Bekannte, aber eigentlich ist es eine Nachricht an die ganze Welt: „Stoppt den Krieg heute!“

