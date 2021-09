Behörden ziehen Waffenscheine ein

Halle/dpa - Auf der Grundlage von Verfassungsschutz-Informationen haben die Waffenbehörden in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen in den vergangenen eineinhalb Jahren mindestens 48 Personen die Waffenbesitzkarte oder den Waffenschein entzogen. Das meldet der MDR nach Recherchen bei 40 der insgesamt 49 Waffenbehörden in Mitteldeutschland.

Betroffen seien auch Mitglieder der NPD, der Identitären Bewegung sowie Reichsbürger. Im Februar 2020 war das Waffenrecht verschärft worden. Die Behörden fragen routinemäßig beim Verfassungsschutz an, wenn sie die Zuverlässigkeit von Waffenbesitzern prüfen.