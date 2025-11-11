Sorge um Sicherheit Behörde untersagt Genehmigung für Magdeburger Weihnachtsmarkt - jetzt schaltet sich Haseloff ein
In Magdeburg dürfen die Buden vorerst nicht öffnen, das Landesverwaltungsamt hält den Schutz vor Anschlägen für unzureichend. Wackeln die Treffen bei Glühwein und Grünkohl jetzt landesweit?
11.11.2025, 15:11
Magdeburg/Halle/MZ - Knapp ein Jahr nach dem Anschlag von Magdeburg ist unklar, ob die Landeshauptstadt in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt ausrichten kann. Zwar sind die Buden bereits aufgebaut. Das Landesverwaltungsamt hält jedoch Besucher für nicht ausreichend geschützt. Eine Genehmigung ist daher vorerst ausgesetzt.