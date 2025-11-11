In Magdeburg dürfen die Buden vorerst nicht öffnen, das Landesverwaltungsamt hält den Schutz vor Anschlägen für unzureichend. Wackeln die Treffen bei Glühwein und Grünkohl jetzt landesweit?

Behörde untersagt Genehmigung für Magdeburger Weihnachtsmarkt - jetzt schaltet sich Haseloff ein

Aus Sicht des Landesverwaltungsamt nicht ausreichend: die zum Schutz gegen Attentäter aufgestellten Poller rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Magdeburg/Halle/MZ - Knapp ein Jahr nach dem Anschlag von Magdeburg ist unklar, ob die Landeshauptstadt in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt ausrichten kann. Zwar sind die Buden bereits aufgebaut. Das Landesverwaltungsamt hält jedoch Besucher für nicht ausreichend geschützt. Eine Genehmigung ist daher vorerst ausgesetzt.