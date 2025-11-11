weather regenschauer
In Magdeburg dürfen die Buden vorerst nicht öffnen, das Landesverwaltungsamt hält den Schutz vor Anschlägen für unzureichend. Wackeln die Treffen bei Glühwein und Grünkohl jetzt landesweit?

Von Hagen Eichler 11.11.2025, 15:11
Aus Sicht des Landesverwaltungsamt nicht ausreichend: die zum Schutz gegen Attentäter aufgestellten Poller rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Aus Sicht des Landesverwaltungsamt nicht ausreichend: die zum Schutz gegen Attentäter aufgestellten Poller rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt. (Foto: Uli Lücke)

Magdeburg/Halle/MZ - Knapp ein Jahr nach dem Anschlag von Magdeburg ist unklar, ob die Landeshauptstadt in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt ausrichten kann. Zwar sind die Buden bereits aufgebaut. Das Landesverwaltungsamt hält jedoch Besucher für nicht ausreichend geschützt. Eine Genehmigung ist daher vorerst ausgesetzt.