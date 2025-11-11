Eine Autofahrerin ist auf der K1019 bei Falkenberg (Landkreis Stendal) von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat sich ihr Pkw überschlagen.

Ein Auto hat sich auf der K1019 bei Falkenberg überschlagen.

Falkenberg (Wische). – Auf der K1019 in Höhe Falkenberg (Landkreis Stendal) hat es am Dienstagvormittag einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach war eine 54-jährige Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto habe sich anschließend überschlagen und sei auf dem Grünstreifen zum Stehen gekommen.

Die 54-Jährige sei dabei leicht verletzt worden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Polizei weiter zu dem Unfall. Zur Höhe des Schadens liegen keine Angaben vor.