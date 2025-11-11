Mann verletzt Schwerer Unfall im Harz: Auto überschlägt sich zwischen Halberstadt und Röderhof
Bei einem Unfall auf der L83 zwischen Halberstadt und Röderhof ist ein Mann verletzt worden.
Aktualisiert: 11.11.2025, 15:06
Halberstadt. – Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der L83 zwischen Halberstadt und Röderhof ist ein Mann verletzt worden, teilt die Polizei mit.
Demnach war ein 55-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf den Seitenstreifen geraten. Dabei habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
Unfall im Harz: Autofahrer muss ins Krankenhaus
Der Pkw habe sich daraufhin gedreht, sei von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Der Pkw-Fahrer sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.
Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.