  4. Schwerer Unfall im Harz: Auto überschlägt sich bei Halberstadt - Fahrer verletzt

Mann verletzt Schwerer Unfall im Harz: Auto überschlägt sich zwischen Halberstadt und Röderhof

Bei einem Unfall auf der L83 zwischen Halberstadt und Röderhof ist ein Mann verletzt worden.

Von DUR Aktualisiert: 11.11.2025, 15:06
Halberstadt. – Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der L83 zwischen Halberstadt und Röderhof ist ein Mann verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach war ein 55-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf den Seitenstreifen geraten. Dabei habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Unfall im Harz: Autofahrer muss ins Krankenhaus

Der Pkw habe sich daraufhin gedreht, sei von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Der Pkw-Fahrer sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.