Zum dritten Mal binnen weniger Wochen wollen die Lokführer ab Mittwoch die Arbeit niederlegen – falls ein Gericht sie nicht noch stoppt. Was für Reisende in Sachsen-Anhalt jetzt wichtig ist.

Bahn will Streik der GDL verbieten lassen – was Reisende in Sachsen-Anhalt wissen müssen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Und wieder droht Stillstand: Vom frühen Mittwochmorgen, 2 Uhr, an bis zum Freitag, 18 Uhr, wollen die Lokführer die Republik lahmlegen. Im Güterverkehr soll die Arbeit sogar schon ab Dienstagabend ruhen. Allerdings: Die Deutsche Bahn will den Streik noch gerichtlich verbieten lassen; um 18 Uhr am Montag soll die Verhandlung darüber vor dem Arbeitsgericht Frankfurt (Main) beginnen. Was Zugreisende im Falle eines Ausstandes wissen müssen.