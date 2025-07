Sachsen-Anhalt hat unglaublich viel zu bieten – auch im Sommer. Die MZ stellt die sieben schönsten Badeseen im Süden des Landes vor und was die Besucher vor Ort erwartet.

An Sachsen-Anhalts Seen lässt es sich aushalten. Diese Badeseen sind die schönsten im Süden des Landes.

Halle (Saale)/MZ – Sommer, Sonne und hohe Temperaturen. Da kommt eine nasse Abkühlung gerade recht. Doch wo kann man am besten baden? Welche Freizeitangebote und Einkehrmöglichkeiten gibt es vor Ort? Die MZ hat die sieben schönsten Badeseen im Süden Sachsen-Anhalts unter die Lupe genommen.

Die sieben schönsten Badeseen im Süden Sachsen-Anhalts (Foto: MZ/Bischoff)

Geiseltalsee

Der Geiseltalsee im Saalekreis. (Foto: Sabine Förtsch)

Der Geiseltalsee liegt Saalekreis, bietet Sand- und Kiesstrand, Liegewiese, FKK-Strand, Hundestrand in Frankleben, Rettungsschwimmer an der Badestelle in Stöbnitz.

Freizeitangebote: Beachvolleyballplätze, Wassersport, Surf- und Segelschule, Weinbergbahn ab Marina Mücheln, Tauchschulen, Ruder-, Tretboots- und Fahrradverleihe, Rundweg für Fahrrad und Inline-Skates geeignet.

Gastronomie: Restaurants, Eiscafés und Kioske

Besonderheit: Weinanbau am Geiseltalsee, Ausschank am Weinberg „Goldener Steiger“, Straußwirtschaft hat bis 31. Oktober täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet sowie am Wochenende von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten: Strandbad Stöbnitz: 9 Uhr bis 20 Uhr, Eintritt an beiden Stränden (Stöbnitz und Frankleben bei Braunsbedra) kostenfrei; Sanitäranlagen vorhanden; Badesaison geht bis zum 30. September.

Gröberner See

Der Gröberner See im Landkreis Wittenberg (Foto: Thomas Klitzsch)

Im Landkreis Wittenberg liegt der Gröbener See. Er bietet Sandstrand am Südufer, kleine Badebuchten mit Stegen und einen Hundestrand. Rettungsschwimmer sind nicht vorhanden.

Gastronomie: Bistro und Restaurant „Waldelefant“ (Mittag 12 bis 14 Uhr, Kaffee 14.30 bis 17.30 Uhr und Abendessen 18 bis 21 Uhr)

Freizeitangebote: Wassersport, Wildtiergehege, Tauchschule, Fahrrad- und Wanderrouten um den See, Angeln, Beachvolleyplatz, Fußballplatz, Boccia-Kugeln, Tischtennisplatte, kein vom Land überwachtes Badegewässer, daher keine gute Wasserqualität gesichert.

Stausee Kelbra

Der Stausee Kelbra aus der Vogelperspektive im Sonnenuntergang. Foto: (Imago/Zoonar)

Der Stausee Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz bietet Sandstrand und auch einen FKK-Strand, Rettungsschwimmer sind nicht vorhanden.

Freizeitangebote: Wasserrutsche, Bootsverleih, Rundfahrten mit Segelvereinskutter, Surf- und Segelangebot, Grill- und Lagerfeuerplatz zum Buchen

Gastronomie: Restaurant „Seeblick“ (Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage), ein Kiosk (Donnerstag bis Sonntag) und ein Imbiss; Sanitäranlage vorhanden

Öffnungszeiten: 8 bis 20 Uhr; Badesaison geht bis zum 15. September, 30. Juni bis 10. Juli sind Betriebsferien

Mondsee

Am Mondsee im Burgenlandkreis wird gebadet. (Foto: Peter Lisker)

Der Mondsee liegt im Burgenlandkreis. Es gibt Sandstrand, FKK-Strand, Hundestrand und auch Rettungsschwimmer (bis 19 Uhr).

Freizeitangebote: Sportanlage, Grillplatz, Wasserrutsche, Wasserangebote wie Surfen, Stand-up-Paddling, Schnorcheln, Wasserball möglich (Equipment muss mitgebracht werden), Angeln, Beachvolleyball, Yoga- und Qi Gong-Angebote

Gastronomie: Imbiss und Grillhütte; Picknicken und Grillen ist möglich, Sanitäranlage vorhanden

Öffnungszeiten: Erholungspark täglich 9 bis 20 Uhr

Eintritt: 4 Euro pro Erwachsener, 1,50 Euro pro Kind bis 14 Jahre, Hunde kosten 50 Cent; Badesaison geht bis zum 30. September.

Großer Goitzschesee

Der Große Goitzschesee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Symbolfoto: Imago/stock&people

Die Goitzsche ist im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu finden: Sandstrand und drei Badestrände erwarten Besucher hier. Rettungsschwimmer passen nur im Strandbad Niemegker See (am Stadion) von 10 bis 20 Uhr auf.

Freizeitangebote: mehrere Sportanlagen, Fahrradverleih, Wassersport, Tauchschule, der Goitzsche Wakepark und Ausflugsschiffe und Rundfahrten, Angeln

Gastronomie: einige Gaststätten im Umkreis, Kiosk und Strandbar vorhanden, Eiscafé; Sanitäranlage vorhanden; Badesaison geht bis zum 15. September.

Wallendorfer See

Wallendorfer See in Burgliebenau (Foto: Sieler)

Der Walldorfer See im Saalekreis bietet Kies- und Sandstrand sowie eine Liegewiese, Hunde sind erlaubt, Rettungsschwimmer nicht vorhanden.

Aktivitäten: Surfen möglich, Wander- und Radwege, Baden an drei Strandbereichen möglich

Gastronomie: nicht vorhanden

Öffnungszeiten: frei zugänglich, Sanitärcontainer am Strand Burgliebenau, Badesaison geht bis zum 31. August.

Bergwitzsee

Der Bergwitzseeim Landkreis Wittenberg (Foto: Thomas Klitzsch)

Der Bergwitzsee im Landkreis Wittenberg: Sandstrand, FKK-Strand am Südostufer, Hundestrand am Nordostufer, Rettungsschwimmer nicht vorhanden, barrierefreier Strandzugang

Freizeitangebote: Minigolfanlage, Boots-, Kanu, Kajak- und Fahrradverleih, Volleyballfelder, Angeln, interaktive Ausstellung im Waldhaus, Tischtennisplatte, Tischkicker

Gastronomie: Imbiss am Strand und am Rettungsturm, Gaststätte Bibliotheke (Montag Ruhetag); Sanitäranlage vorhanden