94 Stellplätze für Dauercamper zählt der Mondsee bei Hohenmölsen, die derzeit alle belegt sind. Warum sie dort sind, was ihnen gefällt und was sie sich wünschen, berichten zwei von ihnen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn's am Mondsee so schön ist?

Hohenmölsen/MZ. - „Na, schon ausgeschlafen?“, begrüßt Dauercamper Gert Pechstein am Samstagvormittag einen seiner Nachbarn. „Nein, bin noch dabei“, entgegnet der Angesprochene lachend. Am Mondsee bei Hohenmölsen scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. So sehr, dass man mehr Campingwillige zähle, als man Plätze anbieten könne.