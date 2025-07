In Sachsen-Anhalt beliebtester See. In Deutschland auf Platz 3. Wie die Goitzsche ihren Erfolg 2025 wiederholen möchte.

Bitterfeld/MZ. - Sie gehört zu den Top-Ausflugszielen im Land und ist spätestens seit dem Sommer 2024 einer der beliebtesten Badeseen in Deutschland. Die Goitzsche vor den Toren von Bitterfeld und der Gemeinde Muldestausee wurde von Nutzern der Internetplattform www.seen.de auf Platz 3 gewählt. In Sachsen-Anhalt stellte der durch die Flutung eines Braunkohletagebaus entstandene See sogar alle anderen Mitbewerber in den Schatten und wurde Sieger des Online-Votings. Es ist ein Erfolg, der keine Eintagsfliege bleiben soll.

Jeder Klick zählt - Voting ist bis Ende August freigeschaltet

Deshalb wird in der Region und auch in der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung für die Teilnahme an der Abstimmung um den beliebtesten See des Jahres 2025 geworben. Stimmen können ab sofort abgegeben werden. Die Aktion endet erst am 31. August. Genug Zeit, um aktiv mitzumachen oder sich eine Entscheidung für die Goitzsche bei einem Ausflug an den See, die Badestrände oder zu der in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Landschaftskunst zu überlegen. Auch eine Fahrt mit dem Fahrgastschiff „Vineta“ oder dem Piratensegler „Reudnitz“ darf nicht fehlen.

Abgestimmt werden kann auf der Internetseite www.seen.de.

Im Bitterfeld-Wolfener Rathaus sieht man die Abstimmung als eine gute Möglichkeit, den Namen der Region nach außen zu tragen. Die Rede ist von einer großen Chance, die Seenlandschaft überregional sichtbar werden zu lassen. Fest steht: Bereits in vergangenen Jahren wurde die Goitzsche mit solchen Highlights mit dem Arendsee im Norden Sachsen-Anhalts oder dem Starnberger See in Bayern genannt.

Spannung bis zum Finale - Konkurrenz war schon 2024 groß

Die Erfahrung lehrt aber auch, dass der Wettbewerb um den beliebsten See kein Zuckschlecken ist. Es kommt am Ende auf wirklich jede Stimme an. 2024 hatte die Goitzsche auch erst auf der Zielgeraden an allen Kontrahenten vorbeiziehen können. Fünf Tage vor Abstimmungsende lag man damals noch hinter Bodensee, Arendsee und Scharmützelsee auf dem vierten Platz. Am Ende wurde es der Sieg im eigenen Land und Platz 3 im Munde. Alles ist auch ein Beleg dafür, dass gemeinsam etwas zu stemmen sei, hieß es nach dem Endspurt von der Stadtverwaltung.