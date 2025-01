Autohandel in Sachsen-Anhalt Autohäuser auf dem Rückzug: Immer weniger Händler in ländlichen Regionen

Das Netz an Kfz-Händlern und Werkstätten in Sachsen-Anhalt dünnt aus. Vor allem abseits der Großstädte kämpfen die Häuser mit schwierigen Bedingungen. Welche Gründe es dafür gibt und was das für Kunden bedeutet.