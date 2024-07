Halle/Bocholt/MZ - An diesen einen Moment in der Umkleidekabine erinnert sich Christopher Schorch heute noch lebhaft. Es waren die später 2000er, gerade hatte der Hallenser einen Vertrag beim spanischen Spitzenteam Real Madrid unterschrieben. Nun stand der damals 18-Jährige plötzlich seinem Idol, der Real-Legende Raúl, gegenüber. In der Schule habe er einmal einen Vortrag über den Fußballprofi gehalten, erzählt der heute 35-Jährige. „Dann begrüßte er mich in der Kabine und hieß mich willkommen.“ Eine damals unwirkliche Erfahrung für den Teenager aus Sachsen-Anhalt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.