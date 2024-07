Mark Zimmermann tritt mit dem HFC am ersten Spieltag in Chemnitz an.

Halle/MZ - Beim Halleschen FC blickt man mit einer Mischung aus Vorfreude und Respekt auf das Eröffnungsspiel der Regionalliga-Saison. Am Donnerstag hatte der Nordostdeutsche Fußballverband bestätigt, dass der Drittliga-Absteiger am 25. Juli, ebenfalls ein Donnerstag, um 20.20 Uhr beim Chemnitzer FC die erste Partie der Spielzeit bestreitet. Der MDR überträgt das Spiel live.

„Das ist natürlich eine Ansage, direkt gegen den CFC zu starten“, sagte HFC-Trainer Mark Zimmermann der MZ. „Chemnitz hat sich punktuell verstärkt und kaum Stammspieler verloren. Die Zeit ist sicher alles andere als fanfreundlich, aber wir sind guter Dinge, dass uns viele Fans begleiten werden. Ich freue mich sehr auf ein volles Stadion und ein Spiel, in dem viel Tradition und Emotion steckt. Die Atmosphäre braucht es, wir müssen uns als Team im Spielbetrieb sofort finden, es gibt keine Anlaufphase. Es geht von Null auf 100 los und sofort um Punkte.“

Mit Blick auf den weiteren Spielplan zeigt sich, dass auf den HFC zunächst weitere schwere Auswärtsaufgaben warten. Am dritten Spieltag geht es nach Erfurt, am fünften zu Lok Leipzig, am siebten zu VIktoria Berlin und am zehnten zum FSV Zwickau. In den Heimspieln hat der HFC hingegen vermeintlich leichtere Gegner: Am zweiten Spieltag, der am ersten August-Wochenende ausgespielt wird, ist Aufsteiger VFC Plauen im Leuna-Chemie-Stadion zu Gast. Danach folgen die VSG Altglienicke, der FC Eilenburg, der FSV Luckenwalde und Hertha BSC II.