Auf diesen Strecken in Sachsen-Anhalt drohen Staus und volle Züge

Am Donnerstag beginnen in Sachsen-Anhalt die Sommerferien. Egal ob Schiene, Straße oder Flugroute: Reisende müssen dann mit Hürden rechnen. Mit welchen Tricks sich Urlaubsstress vermeiden lässt.

Halle/MZ - Nach zwei Corona-Sommern ist das Reisefieber zurück: Zum Ferienstart am Donnerstag müssen sich Urlauber aus Sachsen-Anhalt auf eine hohe Auslastung von Straßen, Schienen und Flughäfen einstellen. Aufgrund gefallener Corona-Beschränkungen rechnen Deutsche Bahn, ADAC und die Mitteldeutsche Flughafen AG in diesem Sommer mit einem deutlich höheren Reiseaufkommen als noch in den vergangenen beiden Jahren. „Die Reiselust ist in diesem Sommer größer als je zuvor“, sagte Jörg Bönisch, Sprecher der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der MZ.