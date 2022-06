Auf der „Picknick-Safari“ unterwegs in Sachsen-Anhalt

Picknick an der Elbe: Einer der Lieblingsorte der Projektinitatorin Christine Klauder, hier mit Wörlitzer-Hof-Hoteldirektor Jörg Richter

Raus in die Natur!, möchte man zum Start in den Sommer rufen. Mit einem Picknickkorb und einer Decke im Gepäck wird die Region erkundet - frei nach Goethes Motto „Sieh, das Gute liegt so nah!“ Keine Sorge! Viel Planung oder Vorbereitung braucht es dank einer besonderen Aktion für den Ausflug nicht: Die „Picknicksafari“ ruft.