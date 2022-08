Auch Preis-Explosion beim Strom: Stadtwerke in Sachsen-Anhalt erhöhen um bis zu 38,5 Prozent

Wie beim Erdgas haben sich die Großhandelspreise beim Strom zuletzt verzehnfacht. Was das für Haushalte in Sachsen-Anhalt bedeutet.

Halle/MZ - Nachdem die Stadtwerke und Regionalversorger in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen die Gaspreise drastisch angehoben haben oder das noch planen, steht nun Ähnliches beim Strom bevor. „Angesichts der hohen Großhandelspreise rechnen wir mit zahlreichen Strompreiserhöhungen in den kommenden Monaten“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte beim Vergleichsportal Verivox. Der durchschnittliche Strompreis könne im kommenden Jahr bei 45 Cent pro Kilowattstunde und mehr liegen. Einige Anbieter verlangen bereits jetzt mehr als 50 Cent. Zum Vergleich: Im April 2022 lag der Strompreis in Deutschland für Haushalte im Schnitt bei 37 Cent.