Auch beim Kraftstoff von Russland abhängig: Diesel fast so teuer wie Benzin

Halle/MZ - Die Kraftstoffpreise in Deutschland erklimmen wegen des Ukraine-Kriegs täglich neue Rekordmarken: Nach Angaben des Automobilclubs ADAC kostete E10 am Mittwoch bundesweit im Schnitt 1,85 Euro je Liter und Diesel 1,79 Euro. Bemerkenswert ist, dass sich der Preisabstand zwischen Benzin und Diesel immer weiter reduziert - obwohl die Steuer auf Diesel knapp 20 Cent je Liter niedriger liegt. An Tankstellen in Halle betrug die Preisdifferenz am Donnerstag nur noch zwei Cent. Was passiert am Markt?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<