Die Bergung radioaktiven Mülls aus dem alten Salzbergwerk Asse nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt könnte doppelt so viel kosten wie der Berliner Flughafen BER. Und das ist nicht das einzige nukleare Problem in Deutschland.

Warum die Bergung des Atommülllagers Asse doppelt so teuer wie der Flughafen BER werden könnte

Jetzt sollen die Fässer wieder raus: Diese undatierte Aufnahme zeigt, wie Atommüll in die Schachtanlage Asse eingelagert wurde. Heute gilt sie als unsicher.

Wolfenbüttel/Magdeburg. - Die sichere Lagerung deutschen Atommülls wird für den Steuerzahler deutlich teurer als bisher angenommen. Das geht aus einem internen Bericht des Bundesumweltministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor – darin geht es um das marode Atommülllager im Salzbergwerk Asse bei Wolfenbüttel nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt.