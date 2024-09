In Sachsen-Anhalt gehen mehr Menschen mit Atemwegserkrankungen zum Arzt. Auffällig ist eine Vielzahl an Mykoplasmen-Fällen. Vor allem die Jüngsten sind betroffen.

Auffällig viele Kinder erkranken jetzt an Lungeninfekten

Mykoplasmen in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ. - Halskratzen, Husten und Schnupfen: In Sachsen-Anhalt machen wieder Erkältungen die Runde. Wegen Atemwegserkrankungen kamen laut Robert-Koch-Institut (RKI) Anfang September wieder mehr Patienten in die Praxen: 1.030 je 100.000 Einwohner. Die Kurve zu Arztbesuchen steigt aktuell an und auch etwas stärker als vergangenes Jahr um diese Zeit. Vor allem Kinder sind betroffen.