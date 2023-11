Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg/MZ. - Früher waren es kostenlose Reisen für Mediziner zu Fachtagungen in ferne Länder in schicken Hotels, mit denen Pharmaunternehmen gute Stimmung für ihre neuen und teuren Medikamente schaffen wollten. Heute versuchen Pharmavertreter mit Geschenken oder großzügigen Honoraren für leichte Tätigkeiten Ärzte in ihrem Verschreibungsverhalten zu beeinflussen. Oder mit gesponserten Fortbildungen für Mediziner, die sich regelmäßig weiterbilden müssen und dabei vor der Frage stehen, ob sie die Kosten selbst tragen oder sich einen Kurs von einem Unternehmen bezahlen lassen, das dann dort für eigene Produkte wirbt.