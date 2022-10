Arznei fällt vom Himmel: Drohnen sollen in Sachsen-Anhalt Patienten zu Hause beliefern

Ein innovatives Projekt will dafür sorgen, dass Medikamente in Zukunft im häuslichen Garten einschweben. Gerade im ländlichen Raum soll das den Menschen helfen. Wann mit dem Start zu rechnen ist.

Halle/Hecklingen/MZ - Es ist ein diesiger Herbsttag, und doch reicht der Blick auf dem kleinen Flugplatz Magdeburg-Cochstedt bei Hecklingen ein gutes Stück in die Ferne. Oder besser: in die Zukunft. Leise surrend schwebt eine Drohne heran und geht in den Sinkflug. Die vier Propeller halten sie wenige Meter stabil über dem Boden, dann geht leise und reibungslos eine Klappe an der Unterseite auf. Der Test ist gelungen, zufriedene Gesichter bei den Betrachtern, die in Warnwesten auf dem Rollfeld stehen.