Wolmirstedt. – In Wolmirstedt im Landkreis Börde haben Archäologen eine etwa 3.000 Jahre alte Siedlung aus der späten Bronzezeit freigelegt. Die Grabungen erfolgen im Vorfeld des geplanten Baus einer Sportanlage.

Wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mitteilt, konnten mehrere Gebäude durch Pfostengruben nachgewiesen werden. Laut Projektleiter Götz Alper, Referatsleiter des Gebietsreferats Nord, wurden bisher rund 5.000 Quadratmeter Fläche untersucht – dabei entstanden 322 archäologische Befunde und mehr als 1.000 Fundstücke wurden geborgen.

Rätselhafter Fund in Wolmirstedt: Skelett in ungewöhnlicher Haltung

Besonders bemerkenswert ist der Fund eines menschlichen Skeletts, das in einer Siedlungsgrube in Hocklage mit verdrehtem Kopf entdeckt wurde. Normalerweise wurden Verstorbene in dieser Epoche auf Scheiterhaufen verbrannt und in Urnengräbern außerhalb der Siedlungen beigesetzt. Körperbestattungen wie in diesem Fall sind selten.

Der Mann war etwa 1,70 Meter groß und kräftig gebaut. Bei einer ersten Untersuchung ließen sich keine Hinweise auf Verletzungen oder Mangelerscheinungen erkennen. Die Gründe für diese untypische Bestattung sind bislang ungeklärt. Experten vermuten rituelle Hintergründe oder mehrstufige Bestattungspraktiken.

Strukturen der bronzezeitlichen Siedlung

Innerhalb der Siedlung fanden sich ein größeres Wohnhaus sowie mehrere Wirtschafts- und Speicherbauten. Das Hauptgebäude war zweischiffig angelegt, vier Meter breit und über sechs Meter lang. Die Speicherbauten mit jeweils sechs Pfosten hatten eine Größe von rund zwei auf drei Meter.

Besonders hervorzuheben ist ein Gebäude mit den Maßen vier mal 3,3 Meter: Eine Vielzahl pyramidenförmiger Webgewichte deutet auf die Nutzung als Webhaus hin. Darin wurde auf einem stehenden Webstuhl Stoff mit einer Breite von etwa 60 Zentimetern hergestellt.

Sumpfschildkröte und keramische Funde

Am Rand einer Ofengrube entdeckten die Archäologen eine Konzentration von Keramikscherben und den Panzer einer Sumpfschildkröte. Laboranalysen sollen nun klären, ob und wie das Tier zubereitet wurde. Zudem wurden mehrere Materialentnahmegruben zur Lehmgewinnung freigelegt.

Vielfältige Fundstücke geben Einblicke in den Alltag

Unter den zahlreichen Fundstücken befinden sich Vorrats- und Kochtöpfe, teils verzierte Krüge und Tassen sowie einzelne bronzene Ringe. Auch Werkzeuge wie Pfrieme aus Bronze und Knochen wurden entdeckt. Die Mehrzahl der Tierknochen – von Rind, Schwein, Schaf und Ziege – deutet auf Speisereste hin.

Grabungen in Wolmirstedt laufen bis Oktober

Das achtköpfige Grabungsteam setzt seine Arbeiten noch bis zum 15. Oktober 2025 fort. Der Bau der Sportanlage soll im März 2026 beginnen.