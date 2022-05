AOK Sachsen-Anhalt will keine Miete mehr zahlen: Kasse baut neue Zentrale für 39 Millionen Euro

Neben dem Hauptsitz gibt es in Magdeburg vier angemietete Nebenstandorte - das soll 2026 Geschichte sein. AOK-Chef Ralf Dralle erhofft sich Kostenersparnisse.

Magdeburg - Die AOK errichtet einen neuen Hauptsitz: Vom kommenden Jahr an lässt Sachsen-Anhalts mitgliederstärkste Krankenkasse in Magdeburg eine neue Unternehmenszentrale errichten. 39 Millionen Euro sollen Grundstück und Gebäude in Nähe des Magdeburger Hauptbahnhofs kosten. Das sagte AOK-Landeschef Ralf Dralle der MZ.