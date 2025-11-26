Der 19-jährige Niclas M. veröffentlicht zwei Videos: Danach schalten sich Polizei und Staatsanwaltschaft ein. Auch eine Durchsung der Wohnung wird angeordnet. Was der Gräfenhainicher daraufhin macht.

Halle/MZ. - Die Videos sind nachts enstanden. In einem ist ein brennendes Buch auf einer Straße zu sehen, zu hören ist die Stimme von Niclas M.: „Der Anzeigenhauptmeister hat hier gerade nichts besseres zu tun, als den Koran zu verbrennen.“ Einen Tag später veröffentlichte er am Dienstag im sozialen Netzwerk Instagram ein weiteres Video, in dem er in Warnschutzkleidung auf einer Brücke unterwegs ist.