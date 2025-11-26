weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  „Anzeigenhauptmeister" aus Gräfenhainichen verbrennt Koran und hantiert mit Waffe

Staatsanwaltschaft Halle ermittelt „Anzeigenhauptmeister“ aus Gräfenhainichen verbrennt Koran und hantiert mit Waffe

Der 19-jährige Niclas M. veröffentlicht zwei Videos: Danach schalten sich Polizei und Staatsanwaltschaft ein. Auch eine Durchsung der Wohnung wird angeordnet. Was der Gräfenhainicher daraufhin macht.

Von Lisa Garn Aktualisiert: 26.11.2025, 14:41
Niclas M. hatte – hier in Stendal – Falschparker im Visier.
Niclas M. hatte – hier in Stendal – Falschparker im Visier. Foto: Tobias Hofbauer

Halle/MZ. - Die Videos sind nachts enstanden. In einem ist ein brennendes Buch auf einer Straße zu sehen, zu hören ist die Stimme von Niclas M.: „Der Anzeigenhauptmeister hat hier gerade nichts besseres zu tun, als den Koran zu verbrennen.“ Einen Tag später veröffentlichte er am Dienstag im sozialen Netzwerk Instagram ein weiteres Video, in dem er in Warnschutzkleidung auf einer Brücke unterwegs ist.