Der Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis Wittenberg rechnet in einem Text mit der Ampel ab - darunter aber steht ein Wahlspruch der NSDAP als Hashtag. Schuld sei Künstliche Intelligenz, sagt Müller.

Magdeburg - Der sachsen-anhaltische Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (Wahlkreis Dessau-Wittenberg) steht wegen eines Nazi-Slogans in der Kritik. Wie zuerst der WDR berichtete, enthielt ein Text auf Müllers Facebookseite in der Form eines Hashtags den Nazi-Slogan „Deutschland erwache“. Müller löschte den Text am Freitag und sprach von einer Panne beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI).