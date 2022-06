Anwohner in Schkopau entsetzt über Funkmast

Schkopau/MZ - Antje Dobs traute ihren Augen nicht, als plötzlich die Bagger anrollten. „Direkt hinter unserem Garten am Haus wurde plötzlich damit angefangen, Erde auszuheben“, erzählt die Frau, die vor vier Jahren mit ihrem Mann Alexander und ihren beiden Kindern in den Schkopauer Ortsteil gezogen war. Sie hatte keine Ahnung, was genau dort auf dem Feld, passieren sollte. Also fragte sie einfach die Männer, die dort arbeiteten und war über deren Antwort entsetzt. „Hier wird ein 30 Meter hoher Funkmast gebaut. Der wird dreimal so hoch wie unsere Scheune, und wir sind nicht darüber informiert worden“, die 40-Jährige schüttelt den Kopf.