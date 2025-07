Bei den Rechtsanwälten in Sachsen-Anhalt rollt die Ruhestandeswelle. Schon jetzt ist es schwierig, Juristen zu finden. In den kommenden Jahren gehen weitere 500 in Rente. Womit Verbraucher rechnen müssen.

Anwälte in Sachsen-Anhalt werden knapp: Wo der Mangel am größten ist

Halle/MZ. - Scheidung, Fahrverbot oder Streit mit dem Arbeitgeber: Wer in Sachsen-Anhalt eine Kanzlei sucht, muss mitunter lange suchen. Im Bundesland sinkt die Zahl der Rechtsanwälte deutlich. Landesweit gab es 2016 noch 1.757 niedergelassene Juristen, aktuell sind es rund 1.400. „Der Mangel besteht vor allem in ländlichen Regionen“, sagt der Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt, Christian Lisec. „Viele Anwälte gibt es nur in Magdeburg und Halle.“ Diese Entwicklung werde sich fortsetzen. „Ein Großteil der Juristen ist in den 1960er oder 1970er Jahren geboren, viele gehen bald in Rente.“ Lisec schätzt, dass in den kommenden zehn Jahren etwa 500 Kollegen ausscheiden.