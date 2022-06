Vorher-Nachher-Vergleich an einer Jet-Tankstelle in Halle: Von Dienstag (links) auf Mittwoch (rechts) fielen die Sprit-Preise deutlich.

Halle/MZ - Seit Mittwoch gilt in Deutschland der Spritpreisrabatt. Zu einem Ansturm auf die Tankstellen hat das allerdings in Mitteldeutschland nicht geführt. „Der Andrang war nicht so groß wie erwartet“, erklärte Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands (TIV). Nur in einigen Orten, vor allem im ländlichen Raum, bildeten sich längere Schlangen vor den Zapfsäulen.