Mutmaßliche Anschlagspläne Mitglied einer Terrorgruppe? Verdächtiger aus Magdeburg soll nach Tadschikistan

Ist er Mitglied einer Terrorgruppe? Im Fall des 21-jährigen Verdächtigen in Magdeburg prüfen Ermittler Daten aus sichergestellten Handys und USB-Sticks. Der Mann soll Anschlagspläne geschmiedet haben - nun könnte er nach Tadschikistan ausreisen.