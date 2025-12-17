weather wolkig
  Anschlag verhindert? Ausreise von Terror-Verdächtigem geplant

Mutmaßliche Anschlagspläne Mitglied einer Terrorgruppe? Verdächtiger aus Magdeburg soll nach Tadschikistan

Ist er Mitglied einer Terrorgruppe? Im Fall des 21-jährigen Verdächtigen in Magdeburg prüfen Ermittler Daten aus sichergestellten Handys und USB-Sticks. Der Mann soll Anschlagspläne geschmiedet haben - nun könnte er nach Tadschikistan ausreisen.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 17.12.2025, 15:46
Sie halten den 21-Jährigen für terrorverdächtig: Innenministerin Tamara Zieschang (CDU, Mitte), LKA-Chefin Birgit Specht und Landespolizeidirektor Mario Schwan.
Sie halten den 21-Jährigen für terrorverdächtig: Innenministerin Tamara Zieschang (CDU, Mitte), LKA-Chefin Birgit Specht und Landespolizeidirektor Mario Schwan. (Foto: picture alliance/dpa | Peter Gercke)

Magdeburg/MZ - Der Terrorverdächtige aus Magdeburg, der wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden ist, könnte schon bald die Bundesrepublik verlassen.