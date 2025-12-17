Mutmaßliche Anschlagspläne Mitglied einer Terrorgruppe? Verdächtiger aus Magdeburg soll nach Tadschikistan
Ist er Mitglied einer Terrorgruppe? Im Fall des 21-jährigen Verdächtigen in Magdeburg prüfen Ermittler Daten aus sichergestellten Handys und USB-Sticks. Der Mann soll Anschlagspläne geschmiedet haben - nun könnte er nach Tadschikistan ausreisen.
Aktualisiert: 17.12.2025, 15:46
Magdeburg/MZ - Der Terrorverdächtige aus Magdeburg, der wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden ist, könnte schon bald die Bundesrepublik verlassen.