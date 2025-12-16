Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang hat neue Details zu dem Terrorverdächtigen offengelegt, der vergangene Woche in Magdeburg festgenommen wurde. Er soll sich über Wochen hinweg mit Waffen und Schießtraining befasst haben.

Magdeburg/MZ - Der 21-jährige Terrorverdächtige, der vergangenen Freitag in Magdeburg in Gewahrsam genommen wurde, soll sich über Wochen hinweg mit Waffen und Schießtraining befasst haben. Das legte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang am Dienstag in einer Regierungsbefragung im Landtag dar. „Die bisher ausgewerteten Erkenntnisse verdichten sich, dass er zu Anschlägen bereit war und in jüngster Zeit eine Radikalisierung erfolgt ist“, erklärte die CDU-Politikerin.