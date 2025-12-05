Die Chance, dass es in Sachsen-Anhalt an Weihnachten schneit, wird immer seltener. Durch milder werdende Winter wird die nostalgische weiße Weihnacht eher zur Ausnahme. Wie die Chancen in diesem Jahr stehen.

Schnee an Weihnachten? So stehen die Chancen in diesem Jahr

Viele Menschen wünschen sich verschneite Feiertage. So schätzt der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Chancen für Sachsen-Anhalt ein.

Magdeburg/Halle (Saale). – Alle Jahre wieder stellen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt dieselbe Frage: Wird es diesmal endlich wieder weiße Weihnachten geben?

Während in den Straßen von Magdeburg, Halle oder Dessau schon festliche Lichterketten glänzen, bleibt der Blick vieler Menschen gespannt in den Himmel gerichtet. Doch die Chance auf weiße Weihnachten sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eher gering.

Schnee in Sachsen-Anhalt zu Weihnachten fast ausgeschlossen

In den nächsten Tagen, so der DWD, ströme milde Luft aus südlichen Richtungen nach Mitteldeutschland. Dies mache Schnee an Weihnachten selbst in den tieferen Mittelgebirgslagen unwahrscheinlich.

Eine verlässliche Prognose sei jedoch erst wenige Tage vor dem Fest möglich. Aktuell deute jedoch wenig auf weiße Weihnachten hin, so der Wetterdienst.

Kein Schnee zu Weihnachten: Klimawandel lässt Winter immer milder werden

Dass Schnee an den Feiertagen immer seltener wird, liegt laut DWD vor allem am langfristigen Temperaturanstieg seit den 1970er Jahren. Die Wintermonate werden kontinuierlich wärmer, Niederschläge fallen häufiger und Schnee taut schneller ab.

Gleichzeitig werden stabile Kälteperioden seltener, während milde West- und Südwestströmungen dominieren. Für Sachsen-Anhalt bedeutet das: Weihnachten bleibt meist schneefrei.

Warum der Wunsch nach weißen Weihnachten bleibt

Trotz der ernüchternden Daten des DWD bleibt die Sehnsucht nach einem verschneiten Fest groß. Schnee weckt Kindheitserinnerungen, prägt klassische Weihnachtsbilder und vermittelt ein besonderes, emotionales Flair.

Auch wenn die Realität klimatisch oft anders aussieht, gehört die Hoffnung auf ein Winterwunder für viele Menschen zum Fest dazu. Vielleicht macht gerade dieser seltene Moment weiße Weihnachten so besonders.