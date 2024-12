Wie konnte Taleb A. über den gesicherten Weihnachtsmarkt in Magdeburg rasen und fünf Menschen töten? In einer geheimen Sitzung im Landtag werden Sicherheitsmängel offenbar.

Magdeburg/MZ - Eigentlich sollten Sachsen-Anhalts Weihnachtsmärkte bestmöglich vor Anschlägen geschützt werden, auch mit Sperren für Autos: Trotzdem konnte Amokfahrer Taleb A. am Freitag mit einem BMW X3 Hunderte Meter über den Adventsmarkt in Magdeburg rasen. Laut Polizei gelangte er an einer Stelle auf den Markt, die von einer „mobilen Sperre“ gesichert werden sollte – also durch ein abgestelltes Polizeiauto.