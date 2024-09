Im Februar ist der jüdische Student Lahav Shapira, Bruder des Comedians Shahak Shapira, in Berlin überfallen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft geht von einem mutmaßlichen antisemitischen Motiv aus und hat nun Anklage erhoben.

Solidarität mit Israel an der Freien Universität Berlin. Hier studiert Lahav Shapira; zu Jahresbeginn hatte er gegen propalästinensische Aktionen an seiner Hochschule protestiert.

Halle/Berlin/MZ - Die Attacke kam so unvermittelt, dass Lahav Shapira (30) wohl weder Zeit noch Gelegenheit hatte sich zu wehren: Ein Faustschlag streckte ihn zu Boden, es folgten Tritte ins Gesicht. Nun hat der Überfall auf den in Sachsen-Anhalt aufgewachsenen jüdischen Studenten Anfang Februar in Berlin ein juristisches Nachspiel.