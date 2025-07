In Sachsen-Anhalt gibt es wenig Sympathie für den Boomer-Soli. Eine Sorge: Ost-Ruheständler könnten überproportional belastet werden – obwohl viele unter der Armutsgrenze leben.

Halle/MZ. - Die Rentendebatte rund um den Boomer-Soli erhitzt die Gemüter – auch in Sachsen-Anhalt. MZ-Leser schreiben von einer „Spaltung der Gesellschaft“ sowie einem Eingriff in erworbene Ansprüche. „Nun sollen wohl die Ostrentnerinnen, die ihr Leben lang gearbeitet und Rentenbeiträge geleistet haben, einen Teil ihrer Rente als Soli an die Westrentnerinnen abgeben, die bekanntlich weniger eingezahlt haben“, kritisierte etwa Klaus-Dieter Weißenborn, Vorsitzender des Runden Tischs Rentengerechtigkeit.