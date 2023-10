Der Wahlkreis Anhalt soll aufgelöst werden, stattdessen erhält Bayern einen Sitz mehr im Bundestag: Wieso betroffene Politiker in Sachsen-Anhalt empört über die Pläne sind.

Ampel-Koalition will Bundestagswahlkreis Anhalt in Sachsen-Anhalt streichen

Magdeburg/MZ - Für viele Sachsen-Anhalter dürfte die Bundestagswahl 2025 eine große Umstellung bedeuten: Sie werden ihre Stimme womöglich nicht mehr in ihrem bisherigen Wahlkreis abgeben können. Das gilt etwa für Menschen aus Bernburg im Salzlandkreis. Ihr neuer Wahlkreis könnte den ungewohnten Namen „Börde-Salzlandkreis“ tragen. So sieht es ein neuer Gesetzentwurf der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP vor, der der MZ vorliegt. Er soll bereits im November in den Bundestag eingebracht werden.