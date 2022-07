Amazon investiert in Dresdner Wasserstoff-Firma Sunfire

Sunfire stellt Anlagen zur Herstellung von grünen Wasserstoff her. Auch in Sachsen-Anhalt errichtet das Unternehmen neue Anlagen.

Dresden/MZ - Der Dresdner Wasserstoff-Hersteller Sunfire hat einen großen, namhaften Investor gefunden. Der Online-Händler Amazon steigt über seine Investitionsgesellschaft Climate Pledge Fund in das Start-up ein, teilte Sunfire am Donnerstag mit. Über die Höhe der Investition vereinbarten beide Unternehmen jedoch Stillschweigen. Von daher ist schwer zu beurteilen, in welchem Ausmaß sich Amazon künftig im Geschäft mit grünem Wasserstoff engagieren will.

Sunfire stellt sogenannte Elektrolyseure her. Vereinfacht dargestellt, wird bei der Elektrolyse mittels Solar- oder Windstrom Wasser (H20) in seine Elemente Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H2) zerlegt. Der gut speicherbare Wasserstoff kann danach etwa als Kraftstoff oder Erdgasersatz genutzt sowie zur erneuten Stromerzeugung verwendet werden. Damit soll das Problem der schwankenden Energieeinspeisung von Wind- und Sonnenstrom begegnet werden.

In seiner zehnjährigen Geschichte hat Sunfire bereits Anlagen für namhafte Kunden wie den Stahlhersteller Salzgitter und den Flugzeugbauer Boeing gebaut. Aktuell will Sunfire auch Anlagen für die Total-Energies-Raffinerie in Leuna (Saalekreis) bauen. Bisher sind die Elektrolyse-Anlagen jedoch vergleichsweise klein. Sunfire will nun auch größere Anlagen errichten. Dafür benötigt das Unternehmen Kapital, aber auch das Vertrauen den Kunden. Amazon als Investor könnte da ein wichtiger Türöffner sein. „Wir sind die erste europäische Firma im Bereich der grünen Wasserstoff-Technologien, denen Amazon dieses Vertrauen entgegenbringt. Das macht uns sehr stolz“, erklärt Sunfire-Chef Nils Aldag. Amazon -Managerin Kara Hurst sagt: Man investieren in ein „visionäres Unternehmen“.

Zuletzt hatte die Firma Sunfire, die rund 400 Mitarbeiter beschäftigt, bereits bei verschiedenen Investoren 195 Millionen Euro eingesammelt, hinzu kommen staatliche Förderungen.