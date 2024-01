Dienstenthebung von Alexander Kekulé in Halle bestätigt: Was der Virologe und die Uni dazu sagen

Gerichtsentscheid in Sachsen-Anhalt

Alexander Kekulé ist vielen Menschen aus den Medien bekannt, hier ist er bei einem Auftritt in der ARD-Sendung "Hart aber fair" zu sehen.

Halle/DPA/MZ. - Alexander Kekulé hat sich in der Corona-Pandemie mit zahlreichen Medienauftritten als Experte bundesweit einen Namen gemacht. An der Universität Halle wurde der Virologe und Professor allerdings vorläufig aus dem Dienst enthoben – und diese Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt in Magdeburg jetzt bestätigt.