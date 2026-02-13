Er wollte den Krieg innerhalb der AfD Sachsen-Anhalts von außen beenden, jetzt gibt er auf: AfD-Vizechef Kay Gottschalk sieht derzeit keine Chance auf Einigung. Eine Ansage macht er zu den umstrittenen Jobs für Verwandte.

Der stellvertretende AfD-Chef Kay Gottschalk hatte sich erst am Montag als Vermittler angeboten.

Magdeburg/MZ - AfD-Bundesvize Kay Gottschalk hat seinen Versuch zur Befriedung des AfD-Landesverbands Sachsen-Anhalt abgebrochen. „Ich habe in den Vorgesprächen festgestellt, dass die Positionen zu weit auseinanderliegen und eine Vermittlung zur Zeit keine Chance hat“, sagte der 60-Jährige der MZ am Freitag. „In der jetzigen Lage könnte selbst der Papst nicht vermitteln.“