AfD-Parteichef Martin Reichardt hält am Bundestagskandidaten Phillipp-Anders Rau fest. Dieser habe „in einer Lebenskrise Fehler gemacht“, sagte er - kein Grund für Sanktionen.

AfD in Sachsen-Anhalt stellt sich hinter Abi-Fälscher

Magdeburg. - Die AfD in Sachsen-Anhalt will ihren Bundestagskandidaten Phillipp-Anders Rau trotz der Fälschung eines Abiturzeugnisses nicht zurückziehen. Der Politiker hatte sich 2012 durch Manipulation seiner Abschlussnote einen Journalistik-Studienplatz in Magdeburg erschlichen.