In Halle und Dessau stellt die AfD Kandidaten für die Kommunalwahl hinter verschlossenen Türen auf und hält die Listen bislang geheim. Ist das erlaubt?

Partei schweigt: AfD stellt Kandidaten in Halle und Dessau nicht vor

Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt

Am 9. Juni 2024 finden in Sachsen-Anhalt die Kommunalwahl und die Europawahl statt.

Halle (Saale)/MZ. - Der Superwahltag rückt näher: Am 9. Juni sind Sachsen-Anhalts wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen, nicht nur zur Europawahl ihre Stimme abzugeben, sondern auch Gemeinde- und Stadträte sowie Kreistage neu zu bestimmen. Die Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen sind vielerorts schon aufgestellt und von Parteien und Wählergruppen bekannt gemacht. Doch eine Partei schert aus: In Halle und Dessau hat die AfD hinter verschlossenen Türen festgelegt, wer für sie künftig in den Stadtrat einziehen soll – und hält die Listen bislang geheim. Das wirft Fragen auf: Warum soll drei Monate vor der Wahl niemand die Namen erfahren dürfen, wenn sie denn schon feststehen? Und: Ist das erlaubt?