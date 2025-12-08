„Schiffe versenken!“: Florian Ruß aus Magdeburg, Beisitzer im Vorstand der neuen AfD-Jugend, soll kurzen Prozess mit Bootsflüchtlingen gefordert haben. Nur ein Missverständnis?

AfD-Jugend in Sachsen-Anhalt - Wie radikal ist der Nachwuchs?

Florian Ruß ist als einziger Vertreter aus Sachsen-Anhalt zum Beisitzer im Vorstand der neuen AfD-Jugend „Generation Deutschland“ gewählt worden.

Halle/MZ. - Florian Ruß sitzt für die AfD im Stadtrat von Magdeburg. Und er war im Landesvorstand der im Frühjahr aufgelösten ehemaligen AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA). Beides keine Ämter, mit denen er einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Seit dem letzten Novemberwochenende ist das anders: In Gießen wurde Ruß als einziger Vertreter aus Sachsen-Anhalt zum Beisitzer im Vorstand der neuen AfD-Jugend „Generation Deutschland“ gewählt – ein Mann, der vor einigen Jahren gefordert haben soll, Flüchtlingsschiffe zu versenken.